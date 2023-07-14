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В Башкирии задержали таксиста, в состоянии наркотического и алкогольного опьянения

В Башкирии задержали таксиста, в состоянии наркотического и алкогольного опьянения

12:19, 14 июл 2023

В городе Салават сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения задержали водителя такси, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД В. Севастьянов.



Сотрудники дорожной полиции остановили Ладу Гранту на бульваре Монтажников. Водитель, 48-летний мужчина, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения: его лицо было покрасневшим, а речь неразборчивой. Результаты медицинского освидетельствования показали наличие 0,343 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Кроме того, обследования выявили наличие наркотических веществ в организме.


По предварительным данным, задержанный занимался предпринимательской деятельностью, связанной с перевозкой пассажиров и багажа, не имея при этом необходимого разрешения.

Было возбуждено административное расследование, которое может привести к лишению права управления транспортным средством на срок до 2 лет и наложению штрафа в размере 30 000 рублей. Собственность нарушителя была задержана и помещена на специальную стоянку.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Салават происшествия
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