В Башкирии пьяный водитель погубил 36-летнюю пассажирку
12:38, 14 июл 2023
В Кармаскалинском районе Башкирии произошла автомобильная авария с трагическим исходом. Информацию об этом передали в республиканском ГИБДД.
Вечером в четверг, 13 июля, в населенном пункте Кабаково 36-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2121, потерял управление и вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии пассажирка в возрасте 36 лет получила серьезные травмы и скончалась по дороге в больницу.
Было установлено, что водитель находился за рулем без соответствующих водительских прав. Кроме того, в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения: содержание спирта в крови составило 0,556 мг/л.
В настоящее время проводится расследование данного ДТП.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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