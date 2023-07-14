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В Башкирии пьяный водитель погубил 36-летнюю пассажирку

В Башкирии пьяный водитель погубил 36-летнюю пассажирку

12:38, 14 июл 2023

В Кармаскалинском районе Башкирии произошла автомобильная авария с трагическим исходом. Информацию об этом передали в республиканском ГИБДД.



Вечером в четверг, 13 июля, в населенном пункте Кабаково 36-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2121, потерял управление и вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии пассажирка в возрасте 36 лет получила серьезные травмы и скончалась по дороге в больницу.

Было установлено, что водитель находился за рулем без соответствующих водительских прав. Кроме того, в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения: содержание спирта в крови составило 0,556 мг/л.

В настоящее время проводится расследование данного ДТП.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии смерть
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