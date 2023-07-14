В Башкирии две недели не могут найти 34-летнюю Гульназ Нигматуллину
13:03, 14 июл 2023
В Кармаскалинском районе Башкортостана бесследно пропала 34-летняя жительница населенного пункта Александровка по имени Гульназ Нигматуллина. По информации предоставленной поисковой организацией "БаРС", о ней ничего неизвестно уже 2 недели.
В момент пропажи Гульназ была одета в рубашку с короткими рукавами белого цвета, темно-серые спортивные брюки с белыми полосками по бокам и тапочки.
Среди прочих примет можно выделить рыжие волосы и карие глаза. Всех, у кого есть какая-либо информация, просят связаться по номеру телефона 8-937-3-102-112 или по единому номеру экстренных служб 112.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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