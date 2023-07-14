На въезде в уфимский аэропорт образовалась огромная пробка

13:52, 14 июл 2023

Утром в пятницу, 14 июля, на въезде в международный аэропорт "Уфа" возникла большая пробка. Об этом сообщил пресс-центр уфимской воздушной гавани.



Согласно информации, предоставленной сотрудниками аэропорта, автомобильный затор возник из-за технического сбоя в системе автопарковки. Однако эксперты заверили, что проблема была устранена, и с 7 часов 25 минут оборудование начало работать в нормальном режиме.



Администрация международного аэропорта "Уфа" приносит свои извинения гражданам за причиненные неудобства.



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Автор: Семен Подгорный