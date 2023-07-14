В Башкирии две иномарки попали в ДТП: один человек погиб и трое пострадали

18:20, 14 июл 2023

Дорожно-транспортное происшествие с погибшей и пострадавшими случилось в Белорецком районе Башкирии в пятницу, 14 июля. Информацию об этом передали в пресс-центре регионального ГИБДД.



На участке автодороги Уфа – Инзер – Белорецк совершили столкновение автомобили «Фольксваген Джета» и «Ниссан Кашкай». В результате ДТП женщина, управлявшая «Фольксвагеном», погибла на месте. Двум пассажирам «Джеты» и водителю «Ниссана» потребовалась медицинская помощь.



Подробности ДТП уточняются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кармаскалинском районе РБ пьяный водитель погубил пассажирку.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ