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В Башкирии 15 июля прогнозируются грозы и порывистый ветер до 18 м/с

В Башкирии 15 июля прогнозируются грозы и порывистый ветер до 18 м/с

23:19, 14 июл 2023

В субботу, 15 июля, в Башкортостане ожидаются обильные осадки и ветер. Такой прогноз опубликовал пресс-центр МЧС РБ.

В этот день жителей Башкирии ожидает пасмурная погода с прояснениями. В отдельных районах выпадут небольшие дожди и прогремят грозы. Скорость западного, северо-западного ветра оставит от 7 до 12 м/с, порывы иногда будут достигать 18 м/с.



В ночное время температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, а днем температура поднимется до +22…+27 градусов, за исключением восточных районов республики, где она составит лишь +17 градусов.

Ночью и утром возможно образование тумана на некоторых участках автомобильных дорог, что снизит видимость до 500-1000 метров.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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