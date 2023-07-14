В Башкирии 15 июля прогнозируются грозы и порывистый ветер до 18 м/с

23:19, 14 июл 2023

В субботу, 15 июля, в Башкортостане ожидаются обильные осадки и ветер. Такой прогноз опубликовал пресс-центр МЧС РБ.



В этот день жителей Башкирии ожидает пасмурная погода с прояснениями. В отдельных районах выпадут небольшие дожди и прогремят грозы. Скорость западного, северо-западного ветра оставит от 7 до 12 м/с, порывы иногда будут достигать 18 м/с.







В ночное время температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, а днем температура поднимется до +22…+27 градусов, за исключением восточных районов республики, где она составит лишь +17 градусов.



Ночью и утром возможно образование тумана на некоторых участках автомобильных дорог, что снизит видимость до 500-1000 метров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram