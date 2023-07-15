В Башкирии возник крупный пожар на предприятии по производству полимерных изделий

10:35, 15 июл 2023

Утром в субботу, 15 июля, находящемуся на улице Автозаводской в городе Нефтекамск предприятию, занимающемуся производством полимерных изделий, пришлось столкнуться с пожаром. Об этом сообщает МЧС по республике Башкортостан.







На место происшествия незамедлительно выехали 19 специалистов ведомства и 8 единиц спецтехники. Они зафиксировали горение на 2-ом этаже, охватившее площадь примерно 100 квадратных метров.





Благодаря оперативным мерам, открытый огонь был потушен менее чем за 1,5 часа. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Ещё до прибытия огнеборцев, 53 человека сумели самостоятельно эвакуироваться. Двое мужчин в возрасте 29 и 33 лет получили отравление продуктами горения в ходе попытки самостоятельно потушить пламя.



Причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ