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В Башкирии из переполненной лодки выпали два человека, одни погиб

В Башкирии из переполненной лодки выпали два человека, одни погиб

11:31, 16 июл 2023

В Республике Башкортостан произошло трагическое происшествие на воде. Один мужчина выпал из лодки и утонул. Подробности произошедшего рассказали в пресс-центре Главного управления МЧС России по Башкирии.



Несчастный случай произошел утром в воскресенье, 16 июля. Компания из 6 человек отдыхала на озере Долгое в селе населенном пункте Керенево в Кушнаренковском районе. Утром трое из них решили совершить прогулку на 2-местной резиновой лодке. Во время катания мужчина и женщина вывалились за борт. На берег выбралась лишь женщина, не умевший плавать 27-летний уфимец утонул.


С начала текущего года уже зарегистрированы 3 происшествия, связанные с авариями на небольших судах, в результате чего погибли 3 человека. Два из этих случаев произошли в Уфимском и Благовещенском районах, где люди погибли во время рыбалки. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС
Теги: Кушнаренковский район происшествия несчастный случай смерть на воде
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