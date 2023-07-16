В Башкирии из переполненной лодки выпали два человека, одни погиб

11:31, 16 июл 2023

В Республике Башкортостан произошло трагическое происшествие на воде. Один мужчина выпал из лодки и утонул. Подробности произошедшего рассказали в пресс-центре Главного управления МЧС России по Башкирии.







Несчастный случай произошел утром в воскресенье, 16 июля. Компания из 6 человек отдыхала на озере Долгое в селе населенном пункте Керенево в Кушнаренковском районе. Утром трое из них решили совершить прогулку на 2-местной резиновой лодке. Во время катания мужчина и женщина вывалились за борт. На берег выбралась лишь женщина, не умевший плавать 27-летний уфимец утонул.





С начала текущего года уже зарегистрированы 3 происшествия, связанные с авариями на небольших судах, в результате чего погибли 3 человека. Два из этих случаев произошли в Уфимском и Благовещенском районах, где люди погибли во время рыбалки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС