В Башкирии, врезавшись в грузовик, погиб водитель мопеда
15:23, 16 июл 2023
В Республике Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель мопеда.
По информации, полученной от ГИБДД по Башкирии, авария произошла утром в воскресенье, 16 июля, на участке автомобильной дороги Уфа-Оренбург, недалеко от населенного пункта Подлесное в Стерлитамакском районе РБ. По имеющейся информации, водитель, управлявший мопедом марки "Комета" потерял управление и столкнулся с грузовиком, стоявшим у края дороги из-за поломки.
В результате происшествия водитель двухколесного ТС получил тяжелые травмы и скончался. На месте инцидента находятся инспекторы ГИБДД и другие службы экстренной помощи.