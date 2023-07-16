В Башкирии, врезавшись в грузовик, погиб водитель мопеда

15:23, 16 июл 2023

В Республике Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель мопеда.







По информации, полученной от ГИБДД по Башкирии, авария произошла утром в воскресенье, 16 июля, на участке автомобильной дороги Уфа-Оренбург, недалеко от населенного пункта Подлесное в Стерлитамакском районе РБ. По имеющейся информации, водитель, управлявший мопедом марки "Комета" потерял управление и столкнулся с грузовиком, стоявшим у края дороги из-за поломки.



В результате происшествия водитель двухколесного ТС получил тяжелые травмы и скончался. На месте инцидента находятся инспекторы ГИБДД и другие службы экстренной помощи.

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Фото: ГИБДД по РБ