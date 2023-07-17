В Башкирии в аварии трагически погиб тренер ДЮСШ

11:21, 17 июл 2023

В Башкирии в результате столкновения 4 автомобилей в ДТП погиб Олег Ханов, тренер малоязовской ДЮСШ. Согласно информации, опубликованной в издании "На земле Салавата", педагогу накануне исполнилось 63 года.



Олег Ханов являлся тренером волейбольной команды. Его подопечные завоевали призовые места в финале республиканских соревнований.







Согласно сообщению Госавтоинспекции Башкортостана, авария со смертельным исходом случилась на 29-м километре автомобильной дороги Кропачево – Месягутово - Ачит, недалеко от населенного пункта Малояз. В ДТП попали 4 авто: грузовик, КамАЗ, Хендэ Санта Фэ и Тойота RAV4. Водитель корейского автомобиля скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Водителю японского потребовалась помощь медиков.

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Фото: соцсети