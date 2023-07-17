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Жители Башкирии переживают, что 17-летний парень насмерть сбивший молодую девушку избежит наказания

Жители Башкирии переживают, что 17-летний парень насмерть сбивший молодую девушку избежит наказания

12:25, 17 июл 2023

В Башкирии местные жители продолжают обсуждать резонансное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло ночью 13 июля в Кугарчинском районе республики. Ранее издание Newsbash сообщало о том, что водителем автомобиля Лада Приора, насмерть сбившим 20-летнюю девушку, возвращавшуюся пешком домой после работы, оказался 17-летний подросток. Более того, он был пьян и не имел водительских прав. При этом владелец автомобиля находился в салоне в момент аварии, на заднем сиденье.



Местные жители беспокоятся, что виновник смертельного ДТП может избежать наказания, из-за своего возраста. Часть из них уверена, что подросток уже заявил полиции, что управлял автомашиной будучи в трезвом состоянии и выпил уже после аварии.

- Возможно ли, что он уйдет безнаказанным? Бедная девушка, ее жизнь только начиналась... - переживают жители села.


- Человек, который посадил несовершеннолетнего парня без водительских прав за руль, заслуживает пожизненного заключения! А чтобы не повадно было, сгубили человека! - добавляют другие.

Стоит отметить, что погибшая девушка Сабрина И. была из Ишимбая. Она работала на автозаправке в Воскресенке и снимала квартиру. В ту злополучную ночь она возвращалась домой после рабочей смены, когда на дороге появились пьяные лихачи.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кугарчинский район происшествия ДТП смерть
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