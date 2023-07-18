В Башкирии от удара молнии загорелся дом: пострадали 2 человека

10:52, 18 июл 2023

В Иглинском районе Башкирии произошел пожар. Информацию об этом передает региональное МЧС. По данным ведомства в населенном пункте Искра от удара молнии загорелись постройки, в результате чего пострадали 2 человека.



Инцидент произошел ночью 18 июля. Спастись из пожара успели 62-летняя женщина и 63-летний мужчина. Пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в уфимскую горбольницу № 18.







Узнать точную причину возникновения пожара предстоит компетентным органам.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкортостана произошла массовая авария, в котором погиб мужчина и получил травмы ребенок.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ