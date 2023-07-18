В Башкирии на трассе опрокинулся грузовик FAW J6
22:47, 18 июл 2023
В Башкирии на трассе перевернулся грузовик FAW J6. Авария произошла в Дюртюлинском районе республики. Об этом сообщили в пресс-центре ГК РБ по ЧС.
Авария случилась недалеко от населенного пункта Такарликово. Водитель за рулем грузовой фуры потерял управление и съехал в кювет.
На место произошедшего сразу же выехала бригада спасателей, получивших сигнал о бедствии по системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Они оказали всю необходимую помощь пострадавшему ДТП.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии найден водитель, бросивший умирать пассажирку в разбившейся «Оке»
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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