В Башкирии столкнувшись с «ГАЗелью» погиб водитель «Лады»

22:59, 18 июл 2023

В Республике Башкортостан произошло столкновение двух автомобилей - легковой "Лады Калина" и грузовой "ГАЗели". В результате аварии погиб водитель легковушки.







По информации, переданной представителями пресс-центра Госавтоинспекции по Башкирии, ДТП случилось днем во вторник, 18 июля, на 131-ом километре автомобильной дороги, соединяющей Уфу и Оренбург в Стерлитамакском районе. Водитель "Лады Калина", получивший тяжелые травмы, скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи.





На месте инцидента находятся инспекторы Государственной инспекции безопасности дорожного движения и другие службы экстренной помощи. Подробности аварии выясняются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии, врезавшись в грузовик, погиб водитель мопеда.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ