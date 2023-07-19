В Башкирии после столкновения ВАЗ-2107 с поездом погибла женщина

11:42, 19 июл 2023

Утром в среду, 19 июля, в Архангельском районе Башкортостана в результате столкновения аварии с грузовым поездом погибла женщина. Информацию об этом передали передали в пресс-центре Государственной инспекции безопасности дорожного движения и Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.







Происшествие произошло на автомобильной дороге Архангельский - Тавакачево. По одной из версий женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2107, проехала на запрещающий сигнал светофора на ж/д переезде Куйбышевской железной дороги возле станции "Приуралье" и столкнулась с грузовым поездом.



На место ДТП были направлены спасатели МЧС. Они извлекли из искореженной автомашины двух женщин. 51-летняя женщина, управлявшая «семеркой», погибла на месте аварии. Её пассажирку доставили в больницу.





– На месте инцидента находятся дорожные полицейские и другие службы экстренной помощи, – сообщили в ведомствах.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Архангельском районе Башкирии пьяный водитель сбил человека и скрылся, а потом вернулся и сдался гаишникам

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ