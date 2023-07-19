В Башкирии лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и Hyundai Solaris

12:26, 19 июл 2023

В среду, 19 июля, в Уфимском районе Башкортостана, произошло дорожно-транспортное происшествие между пассажирским автобусом и легковой автомашиной. Эту информацию предоставил пресс-центр республиканской ГИБДД.







Авария произошла на участке автомобильной дороги М-7 "Волга". На 1323-м километре лоб в лоб ударились автобус Пежо Боксер и Хендэ Солярис. В результате происшествия травмы получил 60-летний водитель корейского автомобиля. По данным ГИБДД, микроавтобус Пежо ехал без пассажиров.



Дорожной полиции предстоит выяснить детали произошедшего.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии после столкновения ВАЗ-2107 с поездом погибла женщина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ