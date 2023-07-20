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Пьяных вахтовиков из Башкирии не пустили на борт самолета «Новый Уренгой - Уфа»

Пьяных вахтовиков из Башкирии не пустили на борт самолета «Новый Уренгой - Уфа»

00:44, 20 июл 2023

В Новом Уренгое четырем пассажирам отказали в посадке на самолет, который отправлялся в Уфу. Трое из них были вахтовиками из Башкирии.



Согласно информации, предоставленной пресс-центром управления на транспорте МВД РФ по УрФО, мужчины изначально не знали друг друга. В ожидании рейса каждый из них коротал время за рюмкой водки.

- На стойке регистрации сотрудники правопорядка задержали троих жителей РБ, мужчин 1971, 1978 и 1981 годов рождения, а также 48-летнего жителя Челябинской области. В пьяном виде они пытались пройти на борт воздушного судна, - сообщили в ведомстве.


Задержанным выписали штрафы в размере 500 рублей, а одного из них привлекли к административной ответственности по факту мелкого хулиганства: дебошир в грубой форме общался с персоналом аэропорта.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия
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