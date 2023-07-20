В Башкирии в жесткой аварии погиб пассажир «ГАЗели»

10:29, 20 июл 2023

Утром в четверг, 20 июля, произошла трагедия в Иглинском районе Башкортостана — смертельное ДТП унесло жизнь одного мужчины. Подробности ДТП рассказали представителями пресс-центра республиканской Госавтоинспекции.







Авария произошла на 1507-м километре трассы Самара – Уфа - Челябинск, вблизи населенного пункта Ленинское, где произошло столкновение грузового автомобиля «ГАЗель» и самосвала Хонгуан. В результате произошедшего пассажир, ехавший в отечественном грузовике, получил серьезные травмы, от которых позже скончался. Водитель «ГАЗели» также был травмирован и помещен в больницу.





На месте произошедшего находятся сотрудники дорожной полиции. Им предстоит разобраться в деталях инцидента.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкортостана в массовом ДТП с фурой погиб 64-летний водитель.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ