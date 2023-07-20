В Башкирии гость «отправил» хозяина дома в реанимацию

23:47, 20 июл 2023

Трагическое происшествие случилось во время застолья в Башкирии. Кровавый эпизод произошел в Стерлитамаке. Здесь 32-летний житель города получил ножевое ранение. Персонал медицинского учреждения, куда был доставлен пострадавший, незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию.







Как стало известно из сводок МВД по РБ, правоохранители задержали 43-летнего жителя ХМАО, совершившего данное преступление.



Предварительно установлено, что приятели употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, переросшая в драку. Гость внезапно взялся за кухонный нож и нанес оппоненту удар в область груди. Шум, доносившийся из соседней комнаты, привлек внимание матери пострадавшего. Когда она вошла в зал, где мужчины "веселились", то увидела в крови сына. Немедленно была вызвана скорая помощь, и потерпевшего госпитализировали в реанимационное отделение.





Полицейские завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

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Автор: Семен Подгорный