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«Я просто молюсь, чтобы она была жива»: мама пропавшей жительницы Башкирии просит о помощи

«Я просто молюсь, чтобы она была жива»: мама пропавшей жительницы Башкирии просит о помощи

23:58, 21 июл 2023

В Республике Башкортостан вновь приступили к поискам 34-летней Гульназ Нигматуллиной, жительницы Кармаскалинского района. Её мама рассказала, что связь с ней пропала 6 июля. В деревне она оставила на попечение бабушки свою маленькую дочь.



"Я совсем не знаю, что думать. Дочь снова отправилась в Уфу на заработки и снова связалась с тем самым мужчиной, который плохо влияет на неё. Боюсь, что он мог сделать с ней что-то. Гульназ никогда раньше так надолго не пропадала, ведь она любит свою дочь. Я просто молюсь, чтобы она была жива. Пожалуйста, если кто-то видел ее, сообщите мне. Просто скажите, что она жива, с ней все в порядке", - едва сдерживая слезы говорит пожилая женщина.


По описанию, рост Гульназ составляет 165 сантиметров, имеет среднее телосложение, короткие рыжие волосы и карие глаза. В момент исчезновения была одета в белую рубашку с короткими рукавами, спортивное темно-серое трико с белыми полосками и тапочки цвета хаки.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Нигматуллиной, пожалуйста, обратитесь к волонтерам ДПСО "БаРС" по номеру 8(937)-102-112, в полицию или позвоните ее матери по номеру 8(927)943-91-51. 

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Кармаскалинский район происшествия поиск
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