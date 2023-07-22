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В Уфе выбитой под давлением дверью печи убило 21-летнего рабочего

В Уфе выбитой под давлением дверью печи убило 21-летнего рабочего

00:21, 22 июл 2023

Несчастный случай с трагическим исходом произошел на одном из уфимских предприятий: в возрасте 21 года погиб рабочий. Подробности инцидента рассказали в пресс-центре республиканской Гострудинспекции.



Трагедия произошла в прошедший вторник, 19 июля. Во время работы печи из-за высокого давления произошел взрыв, в результате чего выбило дверь печи. Поблизости от нее находился молодой укладчик-упаковщик, который погиб на месте.

Сейчас ведется расследование данного происшествия. Надзорным ведомствам предстоит выяснить причины случившегося.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии от удара током погиб исполнительный директор предприятия

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай смерть
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