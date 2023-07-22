В Уфе выбитой под давлением дверью печи убило 21-летнего рабочего

00:21, 22 июл 2023

Несчастный случай с трагическим исходом произошел на одном из уфимских предприятий: в возрасте 21 года погиб рабочий. Подробности инцидента рассказали в пресс-центре республиканской Гострудинспекции.







Трагедия произошла в прошедший вторник, 19 июля. Во время работы печи из-за высокого давления произошел взрыв, в результате чего выбило дверь печи. Поблизости от нее находился молодой укладчик-упаковщик, который погиб на месте.



Сейчас ведется расследование данного происшествия. Надзорным ведомствам предстоит выяснить причины случившегося.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии от удара током погиб исполнительный директор предприятия.

Читайте также: В Уфе двое рабочих чуть не погибли от удара электрическим током

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный