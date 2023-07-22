В Уфе выбитой под давлением дверью печи убило 21-летнего рабочего
00:21, 22 июл 2023
Несчастный случай с трагическим исходом произошел на одном из уфимских предприятий: в возрасте 21 года погиб рабочий. Подробности инцидента рассказали в пресс-центре республиканской Гострудинспекции.
Трагедия произошла в прошедший вторник, 19 июля. Во время работы печи из-за высокого давления произошел взрыв, в результате чего выбило дверь печи. Поблизости от нее находился молодой укладчик-упаковщик, который погиб на месте.
Сейчас ведется расследование данного происшествия. Надзорным ведомствам предстоит выяснить причины случившегося.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии от удара током погиб исполнительный директор предприятия.
Автор: Семен Подгорный
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