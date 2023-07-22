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В Башкирии в реке Ик обнаружили тело мужчины в одежде

В Башкирии в реке Ик обнаружили тело мужчины в одежде

11:01, 22 июл 2023

Рано утром в субботу, 22 июля, в одной из рек Башкирии было обнаружено тело мужчины. Подробности инцидента рассказали в пресс-центре республиканской МЧС.

Все произошло в Туймазинском районе РБ. Труп обнаружили в реке Ик, недалеко от населенного пункта Ильчимбетово. Погибший был в одежде, его личность предстоит выяснить. Тело передали полицейским, начато расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Туймазинском районе Башкортостана 1.5-годовалая девочка получила травмы от упавшего стекла душевой кабины.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазинский район происшествия смерть на воде
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