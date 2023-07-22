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В Башкирии вспыхнул очередной лесной пожар

В Башкирии вспыхнул очередной лесной пожар

11:12, 22 июл 2023

За последние 24 часа на территории Башкирии был зафиксирован один случай лесного пожара. По информации предоставленной Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в Белорецком районе.

Пламя охватило площадь в 2,7 гектара. Рядом с очагом возгорания находится село Узян. Угрозы для его жителей нет. В тушении пожара принимают участие 21 человек и семь единиц спецтехники. В настоящее время пожар находится под контролем.
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Автор: gorobzor.ru
Фото: freepik
Теги: Белорецкий район происшествия лесной пожар
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