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В Башкирии велосипедист погиб в ДТП с мотоциклом

В Башкирии велосипедист погиб в ДТП с мотоциклом

11:38, 22 июл 2023

В пятницу, 21 июля, в Иглинском районе Башкирии произошло в ДТП, в которое попали водитель мотоцикла и велосипедист. Подробности аварии сообщил Telagram-канал Мэш Батащ.



По данным источника происшествие случилось на участке трассы М-5. Водитель байка двигался с пассажиркой на скорости примерно 160 км/ч. В это время с прилегающей территории выехал велосипедист. В результате полученных травм он скончался во время госпитализации в машине скорой помощи. Остальные участники происшествия получили переломы и ушибы.


Дорожные происшествия всегда напоминают нам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и осторожности на дорогах. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны за рулем, чтобы предотвратить подобные трагедии. Важно помнить, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит от нас всех.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе РБ в жесткой аварии погиб пассажир «ГАЗели».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Мэш Батащ
Теги: Иглинский район происшествия аварии смертельная авария
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