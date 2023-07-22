Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель опрокинулся на тракторе в траншею

В Башкирии водитель опрокинулся на тракторе в траншею

11:54, 22 июл 2023

В пятницу вечером, 21 июля, в населенном пункте Имангулово Туймазинского района Башкирии произошел несчастный случай. В ходе ремонтных работ, проводимых газовой службой, в траншею вместе с водителем опрокинулся трактор. Подробности происшествия сообщили в региональном ГК по ЧС.



Спасатели рассказали, что водитель спецтехники потерял управление и опрокинулся в вырытую яму. К счастью, тракторист не пострадал серьезно и смог самостоятельно выбраться из траншеи. До приезда спасателей, пострадавшего эвакуировали медики скорой медпомощи.


Важно помнить о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге и на стройплощадках, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Туймазинском районе Башкортостана в реке Ик обнаружили тело мужчины в одежде.

Читайте также:

В Уфе выбитой под давлением дверью печи убило 21-летнего рабочего
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия несчастный случай
Читайте также

В Уфе в вырытую траншею упал мужчина
Происшествия в Башкирии
В Уфе в вырытую траншею упал мужчина
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
На трассе Октябрьский - Туймазы опрокинулся бензовоз
Происшествия в Башкирии
На трассе Октябрьский - Туймазы опрокинулся бензовоз
В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: