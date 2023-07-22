В Башкирии водитель опрокинулся на тракторе в траншею

11:54, 22 июл 2023

В пятницу вечером, 21 июля, в населенном пункте Имангулово Туймазинского района Башкирии произошел несчастный случай. В ходе ремонтных работ, проводимых газовой службой, в траншею вместе с водителем опрокинулся трактор. Подробности происшествия сообщили в региональном ГК по ЧС.







Спасатели рассказали, что водитель спецтехники потерял управление и опрокинулся в вырытую яму. К счастью, тракторист не пострадал серьезно и смог самостоятельно выбраться из траншеи. До приезда спасателей, пострадавшего эвакуировали медики скорой медпомощи.





Важно помнить о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге и на стройплощадках, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Туймазинском районе Башкортостана в реке Ик обнаружили тело мужчины в одежде.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ