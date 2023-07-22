В Башкирии произошел прорыв промышленной трубы

15:47, 22 июл 2023

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан сообщили о прорыве трубопровода, который произошел в Стерлитамакском районе. Происшествие зафиксировали в субботу, 22 июля.







Согласно предоставленной информации, трубопровод по перекачке дистиллерной воды прорвался на расстоянии 250 метров от населенного пункта Октябрьский. На месте происшествия находятся спасатели ведомства и другие службы экстренного реагирования. Сейчас участок трубы изолирован, утечка локализована.



В спасательной службе уточнили, что содержимое трубопровода не попало в водные объекты, и дальнейшего распространения угрозы нет. По предварительным данным инцидент случился в результате проведения плановых работ по обнаружению дефектов в системе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ