В Башкирии произошел прорыв промышленной трубы
15:47, 22 июл 2023
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан сообщили о прорыве трубопровода, который произошел в Стерлитамакском районе. Происшествие зафиксировали в субботу, 22 июля.
Согласно предоставленной информации, трубопровод по перекачке дистиллерной воды прорвался на расстоянии 250 метров от населенного пункта Октябрьский. На месте происшествия находятся спасатели ведомства и другие службы экстренного реагирования. Сейчас участок трубы изолирован, утечка локализована.
В спасательной службе уточнили, что содержимое трубопровода не попало в водные объекты, и дальнейшего распространения угрозы нет. По предварительным данным инцидент случился в результате проведения плановых работ по обнаружению дефектов в системе.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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