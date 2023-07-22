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В Башкирии за истекшие сутки утонули двое мужчин, одного – спасли

В Башкирии за истекшие сутки утонули двое мужчин, одного – спасли

22:12, 22 июл 2023

В Главном управлении МЧС Российской Федерации по Республике Башкортостан были зафиксированы три происшествия на водоемах. Спасателям уфимского УГЗ удалось спасти горожанина, который решил искупаться на популярном пляже "Берег солнца" после употребления алкогольных напитков.



В Туймазинском и Чекмагушевском районах утонули двое жителей. В настоящее время спасатели-водолазы продолжают поиск одного из них.

В спасательном ведомстве призвали жителей Башкирии не рисковать и не входить в водоемы в нетрезвом состоянии. Такие поступки могут привести к трагическим последствиям.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкортостане в реке Ик обнаружили тело мужчины в одежде.

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Автор: i-gazeta.com
Теги: происшествия смерть на воде
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