В Башкирии столкнувшись с фургоном погиб мотоциклист

22:25, 22 июл 2023

В субботу, 22 июля, в Белорецком районе Башкортостана в смертельное дорожно-транспортное происшествие попал мотоциклист. Подробности аварии сообщили представители пресс-центра республиканской Госавтоинспекции.



По имеющейся информации, ДТП произошло на ул. Станция Нура в городе Белорецк. Примерно в 15.00 столкнулись водитель мотоцикла "Иж Планета-3" и грузовой "ГАЗели".







В результате водитель двухколесного транспорта скончался на месте происшествия. В дорожной полиции уточнили, что погибший не имел при себе водительского удостоверения, а байк не стоял на учете. Сейчас детали и обстоятельства произошедшего выясняются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецком районе Башкортостана вспыхнул очередной лесной пожар.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ