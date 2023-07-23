Жительница Башкирии пострадала при пожаре в частном доме
11:09, 23 июл 2023
В прошедшую пятницу, 22 июля, на территории Туймазинского района Башкортостана в частном доме случился пожар, в результате чего пострадала женщина в возрасте 52 лет. По информации республиканского управления МЧС, происшествие произошло на ул. Набережной в населенном пункте Николаевка.
Представители пресс-центра МЧС по РБ сообщили, огонь был ликвидирован спасателями из села Кандры при поддержке ДПК Николаевского сельского совета. Ожоги получила местная жительница, ее доставили в Туймазинскую ЦРБ.
Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить дознавателю МЧС РФ.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Туймазинском районе РБ водитель опрокинулся на тракторе в траншею.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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