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В Башкирии мужчина получил травмы во время столкновения катера с лодкой

В Башкирии мужчина получил травмы во время столкновения катера с лодкой

11:24, 23 июл 2023

В Башкирии в прошедшую субботу, 22 июля, произошел несчастный случай на территории Нугушского водохранилища в Мелеузовском районе республики. По информации республиканского МЧС, вечером друг с другом столкнулись катер и лодка.



Во время инцидента на борту катера находились шесть человек, в то время как в лодке плыли двое, один из которых – мужчина в возрасте 35 лет – получил травмы.

Представители пресс-центра МЧС по Башкортостану пояснили, что пострадавший травмировал грудную клетку, его эвакуировали свидетели происшествия и спасатели. После столкновения судов он оказался в воде, а позже стало известно, что он был пьян.


Мужчину передали бригаде медиков скорой помощи, которая доставила его в Мелеузовскую ЦРБ. Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Мелеузовском районе Башкортостана в аварии с мотоциклом погиб водитель мотоблока с тележкой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия
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