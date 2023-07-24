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В Башкирии в один день утонули молодые мужчина и женщина

В Башкирии в один день утонули молодые мужчина и женщина

10:29, 24 июл 2023

В прошедшие выходные в республике Башкортостан произошли трагические происшествия, унесшие жизни двух местных жителей. По информации от пресс-центра регионального МЧС, в водоемах утонули мужчина и женщина.



Первый несчастный случай случился в городе Салават. В воскресенье, 23 июля, на территории СНТ ДОК мужчина в возрасте 43 лет, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, утонул озера Круглое.

В тот же день в населенном пункте Алаторка Иглинского района РБ погибла 46-летняя сельчанка. Ее тело было обнаружено местными жителями в пруду Караганка.


Оба трагических случая произошли из-за того, что погибшие проигнорировали запрещающие знаки и купались в непредназначенных для этого местах.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкортостане за истекшие сутки утонули двое мужчин, одного – спасли.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия смерть на воде Иглинский район Салават
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