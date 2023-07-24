В Башкирии обнаружили мертвым пропавшего Эдуарда Бурмистрова
10:40, 24 июл 2023
В Кумертау обнаружено тело 38-летнего Эдуарда Бурмистрова. Ранее о пропаже мужчины сообщали его родственники.
Сестра погибшего рассказала, что его тело было обнаружено в одной из деревень.
«Он мертв, понимаете?», - сказала она.
Обстоятельства трагического происшествия, близкими не уточнялись.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Эдуард Бурмистров был объявлен пропавшим. После выписки из госпиталя, где он проходил лечение от ранений, полученных на СВО, мужчина заявил своим родным о своем намерении уйти в монастырь.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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