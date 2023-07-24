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В Башкирии лоб в лоб столкнулись водители грузовика и легковушки

В Башкирии лоб в лоб столкнулись водители грузовика и легковушки

11:02, 24 июл 2023

Вечером в воскресенье, 23 июля, в Республике Башкортостан служба экстренного реагирования получила сообщение об аварии, произошедшей под Уфой на участке трассы М-5. Согласно информации, предоставленной пресс-центром государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии, лоб в лоб столкнулись грузовик "КамАЗ" и легковушка "ВАЗ-2112".



К месту ДТП стянулись огнеборцы населенного пункта Шамонино, бригада медиков скорой помощи, дорожные полицейские и ряд других служб.


В результате аварии оба водителя получили травмы и были доставлены в разные больницы: одного отправили в больницу № 21, а второго - в больницу № 13. Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что под Уфой лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и Hyundai Solaris.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия Уфимский район аварии
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