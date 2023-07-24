В Башкирии пропал 45-летний мужчина, нуждающийся в помощи врачей

11:15, 24 июл 2023

В республике Башкортостан приступили к поискам жителя населенного пункта Субакаево Иглинского района, по имени Виктор Минеев. О 55-летнем мужчине ничего неизвестно с 21 июля. Подробности рассказали в поисковой организации "БашРегионСпас".







Поисковики сообщают, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Минеев был одет в футболку цвета хаки, шорты светло-серого цвета и сланцы черного цвета. Среди примет, которые помогут опознать пропавшего, отмечается его рост - 192 см, волосы с сединой и карий цвет глаз.





Всех, у кого есть хоть какая-либо информация о местонахождении Виктора Минеева, просят обратиться по телефону 8-937-3-102-112 или связаться по единому номеру экстренных служб 112.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкортостана велосипедист погиб в ДТП с мотоциклом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети