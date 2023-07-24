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В Уфе пострадали дети во встречной аварии двух иномарок

В Уфе пострадали дети во встречной аварии двух иномарок

11:45, 24 июл 2023

В ночном ДТП в Уфе травмы получили двое маленьких детей.

Согласно информации, предоставленной пресс-центром региональной Госавтоинспекции, на улице Российской, возле дома № 66/В, произошло лобовое столкновение между автомобилями "Тойота Маджеста" и "Шкода Октавиа". Во второй автомашине находились дети.



Сообщается, что у водителя, управлявшего японской машиной, не было при себе водительского удостоверения. Кроме того, 42-летний мужчина не пожелал пройти медицинское освидетельствование на определение состояния степени опьянения.

По факту дорожной аварии ведется административное расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе автобус с 20 пассажирами врезался в столб.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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