В Башкирии железобетонная свая убила арматурщика

12:11, 24 июл 2023

Государственная инспекция по охране труда в Республике Башкортостан начала расследование несчастного случая, который привел к смерти 50-летнего сотрудника АО "Благовещенский завод МЖБК".







В пресс-центре ведомства рассказали, что трагический инцидент случился 19 июля. В ходе ремонтных работ железобетонная свая скатилась на арматурщика. Рабочий получил серьезное сочетанное повреждение, от которого позже скончался.



В процессе расследования будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Благовещенском районе РБ от удара током погиб исполнительный директор предприятия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Гострудинспекция РБ