В Башкирии погиб водитель багги, врезавшись в гараж

12:23, 24 июл 2023

Вечером в воскресенье, 23 июля, в населенном пункте Карамалы, расположенном в Иглинском районе Башкирии, произошло смертельное ДТП.



По информации, предоставленной пресс-центром республиканской ГИБДД, на Полевой улице водитель, управлявший багги, потерял управление и врезался в гараж. Мужчина погиб от полученных травм.



В ведомстве уточнили, что о ДТП в полицию сообщил хозяин гаража. К моменту приезда медиков скорой помощи 37-летний уфимец скончался от перелома шейного отдела позвоночника.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкортостана ведутся поиски 14-летней Дианы Хасановой.



Читайте также: В Уфе пострадали дети во встречной аварии двух иномарок

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ