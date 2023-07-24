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В Башкирии погиб водитель багги, врезавшись в гараж

В Башкирии погиб водитель багги, врезавшись в гараж

12:23, 24 июл 2023

Вечером в воскресенье, 23 июля, в населенном пункте Карамалы, расположенном в Иглинском районе Башкирии, произошло смертельное ДТП.

По информации, предоставленной пресс-центром республиканской ГИБДД, на Полевой улице водитель, управлявший багги, потерял управление и врезался в гараж. Мужчина погиб от полученных травм.

В ведомстве уточнили, что о ДТП в полицию сообщил хозяин гаража. К моменту приезда медиков скорой помощи 37-летний уфимец скончался от перелома шейного отдела позвоночника.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкортостана ведутся поиски 14-летней Дианы Хасановой.

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Автор: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии смертельная авария
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