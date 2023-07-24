В Башкирии гаишники открыли стрельбу по пьяному водителю и его пассажиру (ВИДЕО)

22:55, 24 июл 2023

В Зианчуринском районе Башкортостана сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы утихомирить и задержать правонарушителей. Подробности происшествия сообщили в пресс-центре республиканского МВД.





Инцидент произошел в прошедшую субботу, 22 июля, недалеко от населенного пункта Тазларово. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого по внешним признакам был нетрезв. Мужчина уже имел ранее судимость за умышленное причинение телесных повреждений и вождение в нетрезвом состоянии. Владелицей автомашины была его 42-летняя знакомая из Кугарчинского района.



Во время оформления протокола водитель и его женщина напали на инспекторов, нанесли им травмы, выражались нецензурно и угрожали им расправой. Согласно регламенту, правоохранители произвели два предупредительных выстрела в воздух.





– Нападавших это не остановило и сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь по ногам преступников. Позже их госпитализировали в больницу с ранениями. За медпомощью обратились и сотрудники, — сообщили в МВД.



Результаты медицинского освидетельствования водителя показали наличие 0,892 мг/л спирта в выдыхаемом им воздухе. Предварительно, действия по применению табельного оружия были признаны законными. Все материалы, касающиеся нападения на полицейских, будут направлены в территориальное подразделение Следкома для принятия процессуального решения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео