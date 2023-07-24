Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

На окраине Уфы в частном доме заживо сгорели 3 женщины

На окраине Уфы в частном доме заживо сгорели 3 женщины

23:10, 24 июл 2023

В результате пожара, произошедшего в городе Уфа, трагически погибли 3 человека. Подробности происшествия рассказали представители пресс-центра ГУ МЧС РФ по республике Башкортостан.



Пожар возник на ул. Биологической, расположенной в Орджоникидзевском районе города. Огнем охватило деревянный дом площадью 35 квадратных метров.

Приехавшим на вызов огнеборцам удалось оперативно справиться с возгоранием, предотвратив его дальнейшее распространение, однако, в процессе тушения, ими были обнаружены тела трех погибших людей. Все жертвы, по предварительной информации, были женщинами.


На месте ЧП находятся дознаватель республиканского Министерства по ЧС и специалист испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит выяснить причину возникновения пожара.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе водитель опрокинулся на экскаваторе во время сноса старой казармы.

Читайте также:

В Башкирии в больницу с ожогами после пожара попал 55-летний мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар смерть
Читайте также

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина
В Башкирии в частном доме сгорели мужчина и женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в частном доме сгорели мужчина и женщина
Пожар в Кармаскалинском районе: в жилом доме сгорели 2 человека
Происшествия в Башкирии
Пожар в Кармаскалинском районе: в жилом доме сгорели 2 человека
При пожаре в СНТ возле аэропорта в Уфе погибли две женщины
Происшествия в Башкирии
При пожаре в СНТ возле аэропорта в Уфе погибли две женщины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: