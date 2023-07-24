На окраине Уфы в частном доме заживо сгорели 3 женщины

23:10, 24 июл 2023

В результате пожара, произошедшего в городе Уфа, трагически погибли 3 человека. Подробности происшествия рассказали представители пресс-центра ГУ МЧС РФ по республике Башкортостан.







Пожар возник на ул. Биологической, расположенной в Орджоникидзевском районе города. Огнем охватило деревянный дом площадью 35 квадратных метров.



Приехавшим на вызов огнеборцам удалось оперативно справиться с возгоранием, предотвратив его дальнейшее распространение, однако, в процессе тушения, ими были обнаружены тела трех погибших людей. Все жертвы, по предварительной информации, были женщинами.





На месте ЧП находятся дознаватель республиканского Министерства по ЧС и специалист испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит выяснить причину возникновения пожара.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе водитель опрокинулся на экскаваторе во время сноса старой казармы.

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Фото: МЧС по РБ