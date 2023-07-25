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На трассе в Башкирии погиб 18-летний парень, который катался с пьяным другом

На трассе в Башкирии погиб 18-летний парень, который катался с пьяным другом

11:04, 25 июл 2023

Прошедшей ночью в Аургазинском районе Башкортостана, в результате аварии погиб 18-летний парень.



Как сообщили в пресс-центре региональной ГИБДД, инцидент случился в понедельник, 25 июля, на участке автомобильной дороги Ишлы - Новоадзитарово, близ населенного пункта Мустафино. Парень в возрасет 17 лет, управлявший автомобилем «ВАЗ-2114», потерял управление и транспортное средство вылетело в кювет. В результате ДТП погиб не пристегнутый ремнем безопасности пассажир. Водителя госпитализировали в больницу. Еще один пассажир - 17-летняя девушка, была осмотрена медиками и отпущена домой.


Известно, что молодой водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотест показал значение 0,376 мг/л. Более того, у подростка не было водительских прав, а автомобиль принадлежащий отцу не стоял на учете в ГИБДД.

— Группа молодых людей во время летних каникул проживала у родственников в деревне Малый Нагадак, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится расследование произошедшего, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия аварии
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