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В Башкирии погиб пенсионер, вылетев с дороги в кювет

В Башкирии погиб пенсионер, вылетев с дороги в кювет

11:17, 25 июл 2023

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Караидельском районе Башкортостана. Трагедия развернулась на участке автодороги Абдуллино — Комсомольский. Подробности аварии сообщили в региональном ГИБДД.



Приехавшие на вызов представители экстренных служб зафиксировали перевернувшуюся в кювет и сильно разбитую отечественную "десятку". Управлял автомобилем 71-летний житель района.

Бригада медиков попыталась спасти пострадавшего, но им пришлось лишь констатировать его смерть. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Караидельском районе Башкирии в заливе Золотарева утонула 14-летняя девочка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Караидельский район происшествия аварии смертельная авария
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