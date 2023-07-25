В Башкирии погиб пенсионер, вылетев с дороги в кювет

11:17, 25 июл 2023

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Караидельском районе Башкортостана. Трагедия развернулась на участке автодороги Абдуллино — Комсомольский. Подробности аварии сообщили в региональном ГИБДД.







Приехавшие на вызов представители экстренных служб зафиксировали перевернувшуюся в кювет и сильно разбитую отечественную "десятку". Управлял автомобилем 71-летний житель района.



Бригада медиков попыталась спасти пострадавшего, но им пришлось лишь констатировать его смерть. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Караидельском районе Башкирии в заливе Золотарева утонула 14-летняя девочка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ