В Башкирии погиб пенсионер, вылетев с дороги в кювет
11:17, 25 июл 2023
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Караидельском районе Башкортостана. Трагедия развернулась на участке автодороги Абдуллино — Комсомольский. Подробности аварии сообщили в региональном ГИБДД.
Приехавшие на вызов представители экстренных служб зафиксировали перевернувшуюся в кювет и сильно разбитую отечественную "десятку". Управлял автомобилем 71-летний житель района.
Бригада медиков попыталась спасти пострадавшего, но им пришлось лишь констатировать его смерть. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Караидельском районе Башкирии в заливе Золотарева утонула 14-летняя девочка.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Авария в Абзелиловском районе: трое мужчин скончались, вылетев в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил мужчину и вылетел в кювет
Происшествия в Башкирии
В Благовещенском районе в ДТП погиб молодой водитель
Происшествия в Башкирии
Авария в Стерлитамакском районе: погиб водитель ВАЗ-2110 вылетев в кювет и перевернувшись