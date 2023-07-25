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В Башкирии 13-летний подросток сорвался с горы

В Башкирии 13-летний подросток сорвался с горы

11:32, 25 июл 2023

В Башкирии 13-летний подросток сорвался с горы в Ишимбае. Подробности инцидента в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-центре государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

К месту происшествия тут же прибыли спасатели и бригада медиков скорой помощи. Выяснилось, что школьник нуждается в госпитализации.

За состоянием мальчика сейчас наблюдают врачи больницы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Ишимбае нашли повешенным тело коммунальщика.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай несчастный случай
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