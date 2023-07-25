В Башкирии потеряв управление насмерть разбился водитель Nissan Almera

21:48, 25 июл 2023

Во вторник, 25 июля, произошла смертельная авария в Белорецком районе Башкортостана, в результате которой погиб мужчина за рулем иномарки. Подробности сообщили в пресс-центре Госкомитета РБ по ЧС.







ДТП произошло на участке автодороги Тирлянский - Белорецк. Водитель Ниссан Альмера потерял управление и вылетел в кювет. К месту инцидента прибыли спасатели населенного пункта Тирлянский, представители Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии, бригада скорой медицинской помощи, дорожная полиция.



В результате произошедшего погиб водитель автомашины, ему был 41 год.





– Просим вас быть бдительными на дорогах, соблюдать ПДД. Берегите себя и своих близких! – призывает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецком районе Башкирии столкнувшись с фургоном погиб мотоциклист.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ