Жителя Башкирии насмерть придавило трактором

22:42, 25 июл 2023

В Иглинском районе Башкирии произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб водитель трактора.



Согласно информации telegram-канала "Честно говоря", происшествие случилось в СТ "Дуслык". На место несчастного случая были направлены спасатели и бригада медиков скорой помощи, которые смогли лишь констатировать смерть погибшего под трактором мужчины.



Личность погибшего предстоит выяснить.



Ранее издание Newsbash сообщало о происшествии, которое случилось в Уфе в минувшие выходные. Во время сноса здания старой казармы по ул. Карла Маркса, перевернулся водитель экскаватора.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: телеграм-канал «Честно говоря»