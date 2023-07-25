Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Жителя Башкирии насмерть придавило трактором

Жителя Башкирии насмерть придавило трактором

22:42, 25 июл 2023

В Иглинском районе Башкирии произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб водитель трактора.

Согласно информации telegram-канала "Честно говоря", происшествие случилось в СТ "Дуслык". На место несчастного случая были направлены спасатели и бригада медиков скорой помощи, которые смогли лишь констатировать смерть погибшего под трактором мужчины.

Личность погибшего предстоит выяснить.

Ранее издание Newsbash сообщало о происшествии, которое случилось в Уфе в минувшие выходные. Во время сноса здания старой казармы по ул. Карла Маркса, перевернулся водитель экскаватора.

Читайте также:

В Башкирии железобетонная свая убила арматурщика
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: телеграм-канал «Честно говоря»
Теги: Иглинский район происшествия несчастный случай смерть
Читайте также

В Уфе водитель опрокинулся на экскаваторе во время сноса старой казармы
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель опрокинулся на экскаваторе во время сноса старой казармы
В Уфе на диком пляже утонул пенсионер
Происшествия в Башкирии
В Уфе на диком пляже утонул пенсионер
Под Уфой в перевернувшемся автомобиле погиб 47-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
Под Уфой в перевернувшемся автомобиле погиб 47-летний мужчина
В Уфе упав с 9 этажа насмерть разбился трехлетний ребенок
Происшествия в Башкирии
В Уфе упав с 9 этажа насмерть разбился трехлетний ребенок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: