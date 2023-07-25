Жителя Башкирии насмерть придавило трактором
22:42, 25 июл 2023
В Иглинском районе Башкирии произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб водитель трактора.
Согласно информации telegram-канала "Честно говоря", происшествие случилось в СТ "Дуслык". На место несчастного случая были направлены спасатели и бригада медиков скорой помощи, которые смогли лишь констатировать смерть погибшего под трактором мужчины.
Личность погибшего предстоит выяснить.
Ранее издание Newsbash сообщало о происшествии, которое случилось в Уфе в минувшие выходные. Во время сноса здания старой казармы по ул. Карла Маркса, перевернулся водитель экскаватора.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: телеграм-канал «Честно говоря»
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