В Уфе грузовая «ГАЗель» сбила мать с двумя детьми, а после врезалась в маршрутку

Во вторник, 25 июля, в Уфе произошло серьезное ДТП, в результате которого три пешехода получили травмы. Подробности рассказали в столичном ГИБДД.







Инцидент произошел на парковке возле дома №25, расположенного по улице Вахтангова. Мужчина в возрасте 43 лет, управляя грузовым автомобилем "ГАЗель", совершал разворот и наехал на мать, шедшую с двумя детьми. Затем "ГАЗель" столкнулась с припаркованным пассажирским автобусом, в котором находились люди.



Пострадавшие пешеходы были немедленно доставлены в больницу в карете скорой помощи. Никто из пассажиров в автобусе не пострадал.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе 62-летний мужчина попал под колеса «НефАЗа».

Читайте также: Жителя Башкирии насмерть придавило трактором

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram