В Уфе грузовая «ГАЗель» сбила мать с двумя детьми, а после врезалась в маршрутку
11:13, 26 июл 2023
Во вторник, 25 июля, в Уфе произошло серьезное ДТП, в результате которого три пешехода получили травмы. Подробности рассказали в столичном ГИБДД.
Инцидент произошел на парковке возле дома №25, расположенного по улице Вахтангова. Мужчина в возрасте 43 лет, управляя грузовым автомобилем "ГАЗель", совершал разворот и наехал на мать, шедшую с двумя детьми. Затем "ГАЗель" столкнулась с припаркованным пассажирским автобусом, в котором находились люди.
Пострадавшие пешеходы были немедленно доставлены в больницу в карете скорой помощи. Никто из пассажиров в автобусе не пострадал.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе 62-летний мужчина попал под колеса «НефАЗа».
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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