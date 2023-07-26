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В Башкирии утонули 14-летний подросток и 35-летняя женщина

В Башкирии утонули 14-летний подросток и 35-летняя женщина

12:06, 26 июл 2023

В Башкирии за один день, 25 июля, произошло сразу два смертельных происшествия на воде. Подробности рассказали в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям.



Первое трагедия произошла в Благовещенском районе. В населенном пункте Ильина Поляна в реке Изяк во время ловли рыбы утонул 14-летний подросток. Тело мальчика вынес на берег его отец.

Второй несчастный случай со смертельным исходом произошел в Учалинском районе. В населенном пункте Ильчигулово в озере Улекуль погибла женщина в возрасте 35 лет. Погибшая купалась в необорудованном для этого месте. В подробностях происшествий предстоит разобраться правоохранителям.


Эти трагические случаи в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности на воде. Надеемся, что подобные происшествия больше не повторятся, и каждый из нас будет более ответственным и предусмотрительным, находясь у водоемов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия смерть на воде Благовещенский район Учалинский район
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