Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В центре Уфы дочь зампремьера Башкирии попала в ДТП

В центре Уфы дочь зампремьера Башкирии попала в ДТП

22:57, 26 июл 2023 В среду, 26 июля, в городе Уфа произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое попала дочь зампремьер-министра Башкортостана Ирека Сагитова. В правительстве региона данную информацию подтвердили.

Автомобильная авария случилась на пересечении улиц Заки Валиди и Карла Маркса. На место происшествия приехала «Тойота» с номерным знаком серии ААА. Ехавшей на иномарке синего цвета пострадавшей оказали помощь медики скорой помощи. Свидетель ДТП сообщил, что столкновение было сильным.

Также на месте происшествия были замечены автомобили с правительственными номерами. По информации пресс-службы, отец девушки, Ирек Сагитов, приехал к своей дочери. Она сообщила ему о произошедшем по телефону.

— Как отец он проявил ответственность и заботу, прибыв на место аварии, — прокомментировала пресс-секретарь «белого дома» Башкирии. — Участники ДТП живы и здоровы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Сибае произошло крупное ДТП, среди пострадавших много детей
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Сибае произошло крупное ДТП, среди пострадавших много детей
В Башкирии столкнулись пассажирский автобус и 2 легковушки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись пассажирский автобус и 2 легковушки
В Башкирии в аварии с Газелью и Опелем пострадали мать и 3 ее детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии с Газелью и Опелем пострадали мать и 3 ее детей
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
Происшествия в Башкирии
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: