В центре Уфы дочь зампремьера Башкирии попала в ДТП
22:57, 26 июл 2023 В среду, 26 июля, в городе Уфа произошло дорожно-транспортное происшествие, в которое попала дочь зампремьер-министра Башкортостана Ирека Сагитова. В правительстве региона данную информацию подтвердили.
Автомобильная авария случилась на пересечении улиц Заки Валиди и Карла Маркса. На место происшествия приехала «Тойота» с номерным знаком серии ААА. Ехавшей на иномарке синего цвета пострадавшей оказали помощь медики скорой помощи. Свидетель ДТП сообщил, что столкновение было сильным.
Также на месте происшествия были замечены автомобили с правительственными номерами. По информации пресс-службы, отец девушки, Ирек Сагитов, приехал к своей дочери. Она сообщила ему о произошедшем по телефону.
— Как отец он проявил ответственность и заботу, прибыв на место аварии, — прокомментировала пресс-секретарь «белого дома» Башкирии. — Участники ДТП живы и здоровы.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Сибае произошло крупное ДТП, среди пострадавших много детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись пассажирский автобус и 2 легковушки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии с Газелью и Опелем пострадали мать и 3 ее детей
Происшествия в Башкирии
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода