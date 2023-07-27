В Башкирии инспекторы ДПС попали в ДТП во время погони за мопедом
10:49, 27 июл 2023 В среду, 26 июля, в городе Учалы инспекторы ДПС, устроили погоню за водителем мопеда. Информацию о происшествии сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Сотрудники ГИБДД заметили на дороге мопед марки "Альфа". Водитель и пассажир двигались без шлемов. Требование полицейских остановиться мопедист оставил без внимания. На улице Ленина он решил проскочить на запрещающий сигнал светофора. Инспекторы, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, ринулись за нарушителями. Выехав на перекресток вместе с мопедом, дорожные полицейские предотвратили его столкновение с вазовской «десяткой». Но автомобиль правоохранителей попал в ДТП.
Спровоцировав тройную аварию, водитель байка попытался безуспешно скрыться. Оказалось, что виновником происшествия был студент-первокурсник. В отношении молодого нарушителя составили 3 административных протокола.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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