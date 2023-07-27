В Башкирии обвалился грунт, пострадали двое рабочих

10:59, 27 июл 2023









Двое рабочих в Салавате пострадали в результате обвала грунта. Групповым несчастным случаем, произошедшим с рабочими ООО "Регион Сервис", заинтересовалась региональная Гострудинспекция.

В пресс-центре ведомства сообщили, что происшествие случилось 25 июля на площадке ООО "Газпром нефтехим Салават". В ходе подготовительных работ, связанных с заменой колодца, обвалился грунт под экскаватором. В результате происшествия 61-летний слесарь-сантехник и 47-летний электрогазосварщик получили увечья.



Сотрудникам Гострудинспекции предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жители Салавата засудили соседа, который оскорблял их в общедомовом чате.





Автор: Семен Подгорный