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В Башкирии из окна выпала 2-летняя девочка

В Башкирии из окна выпала 2-летняя девочка

16:45, 27 июл 2023 В Башкирии в населенном пункте Михайловка под Уфой произошел несчастный случай с двухлетней девочкой. Ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на 3 этаже.

По информации, полученной от уфимского УГЗ, ЧП случилось вечером в среду, 26 июля, в многоквартирном доме по ул. Сливовой. Известно, что ребенок находился один в комнате и случайно выпал из окна.


Пострадавшую малышку доставили в РДКБ. Несмотря на то, что девочка выжила, ее состояние оценивается как тяжелое: врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В столичном УГЗ отметили, что согласно статистике, примерно в 70 % случаев данные несчастные случаи происходят в течение первых 15 минут, когда дети остаются без присмотра.


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Автор: Семен Подгорный
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