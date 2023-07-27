В Башкирии из окна выпала 2-летняя девочка

16:45, 27 июл 2023









В Башкирии в населенном пункте Михайловка под Уфой произошел несчастный случай с двухлетней девочкой. Ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на 3 этаже.По информации, полученной от уфимского УГЗ, ЧП случилось вечером в среду, 26 июля, в многоквартирном доме по ул. Сливовой. Известно, что ребенок находился один в комнате и случайно выпал из окна.

Пострадавшую малышку доставили в РДКБ. Несмотря на то, что девочка выжила, ее состояние оценивается как тяжелое: врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.



В столичном УГЗ отметили, что согласно статистике, примерно в 70 % случаев данные несчастные случаи происходят в течение первых 15 минут, когда дети остаются без присмотра.





Автор: Семен Подгорный